Beşiktaş, Süper Lig’in 20'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 20'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından salı günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.