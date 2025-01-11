Beşiktaş'ta Halim Okta: Çok basit tercih hataları...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında karşılaştığı Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından siyah-beyazlı ekipte Halim Okta açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKTA'NIN SÖZLERİ:

Kazandığımız için mutluyuz. Maçın ilk yarısında oyuncularımıza söylediğimiz topun bizde kalması ve oyunun yönünü değiştirmede başarılı olduk. İkinci yarıda da devam ettirmek istedik bunu ama topun kontrolünü rakibe verdik, çıkamadık. Bu istediğimiz bir şey değildi. Eksikler görülüyor, bunları kısa sürede halletmeye çalışacağız.

Çok basit tercih hataları, top kayıpları yaptık ve bunlar kalemizde pozisyon olarak görüldü. İnceliyoruz, en kısa sürede çözeceğiz.