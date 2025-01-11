Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK'yı konuk ediyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puanı kazanan taraf olmak istiyor. Son 9 lig maçında 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çıkış arıyor. Teknik Direktör Volkan Demirel ile küme düşme potasından çıkmak isteyen Bodrum FK'da Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Onur, Felix, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Joao Mario, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Ege, Gökdeniz, Seferi

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş - Bodrum FK maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM YOK

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Bodrum FK maçında, ev sahibi takımdan 5 isim forma giyemiyor. Siyah-beyazlılarda sakat oyuncuların tedavilerine devam edilirken, sarı kart cezasından dolayı şans bulamayacak isimler de bulunuyor. İşte Beşiktaş'ta kadroda yer alamayan isimler:

-Gabriel Paulista (Sakatlık) -Necip Uysal (Sakatlık) -Tayyip Talha Sanuç (Sakatlık) -Emrecan Terzi (Sakatlık)-Jonas Svensson (Kart Cezalısı)

IMMOBILE'DEN GOL HASRETİ

Süper Lig'de 14 maçta forma giyen Ciro Immobile 9 gol kaydetti. Son haftalarda sakatlığından dolayı forma giyemeyen İtalyan golcü, son 3 haftada toplam 74 dakika süre alabildi. 19. hafta oynanacak Bodrum FK maçında şans bulması beklenen Immobile, en son golünü 14. haftadada Hatayspor karşısında kaydetti.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Bodrum FK karşısında çıkış arıyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan siyah-beyazlılar, 15. haftada Fenerbahçe karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 3 puan arayışını sürdürüyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta çıkış arayan Beşiktaş, moral bulmak istiyor.

BEŞİKTAŞ İLE BODRUM FK İLK DEFA KARŞI KARŞIYA

Tarihlerinde ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. İlk defa karşı karşıya gelen takımlar hazırlıklarını tamamlarken, iki ekip de kazanan taraf olmak için sahaya çıktı. İstanbul takımlarına karşı henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş - Bodrum FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer.