Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı ile birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda siyah beyazlıların ilk bombası ortaya çıktı. Kartal'ın, Manchester United forması giyen o isim için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Devre arasında kanat takviyesi yapmayı planlayan Serdal Adalı ve yönetimi Serdar Topraktepe'nin raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı. Listenin ilk sırasında Manchester United'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo var. Fotomaç'ın İngiliz medyasından derlediği habere göre; siyah-beyazlı kulübün 23 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, Diallo için kulübüyle görüşmelere başlarken, en büyük engelin oyuncunun yüksek maliyeti olduğu ve düşürülmeye çalışıldığı belirtildi.

GENÇ VE ÇOK YETENEKLİ

Atalanta'dan 2021'in Ocak ayında 21 milyon 300 bin Euro'ya transfer edilen Diallo bu sezon 8 maçta forma giydi. Söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asiste imza attı. Manchester United ile Haziran 2025 yılına kadar kontratı bulanan yıldız oyuncuya güncel verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor. Hem kanatlarda hem de merkezi forvet olarak görev alabilen genç oyuncu, hızlı ve çalım yeteneği yüksek. Oyuncu, profesyonel kariyeri boyunca 209 resmi karşılaşmada görev aldı ve 70 gol ve 41 asistlik bir performans sergiledi.

Diallo profesyonel kariyeri boyunca 208 resmi maça çıkarken bu periyotta 70 gol atıp 41'de asist üreterek toplamda 111 gole direkt etki etmiş oldu.