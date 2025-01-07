Beşiktaş'ın 1 numaralı favori teknik direktörü belli oldu!

Camianın beklediği isim Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamayınca Başkan Adalı ve ekibi takımı çok ünlü bir hocaya teslim etme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre, yabancı adaylar listesinde Slaven Bilic, Niko Kovac ve Edin Terzic isimleri yer alıyor. Ertuğrul Sağlam, İbrahim Üzülmez, Mehmet Özdilek ve Tayfun Korkut Türk ve Beşiktaş'ta futbol oynamış kişiler olarak göze çarpıyor. Bu teknik adamlar olur ise bu sezon ve önümüzdeki yıllar için düşünülüyor. Eğer bu isimler net bir cevap vermez ise Serdar Topraktepe, Tamer Tuna veya Sınan Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma yoluna gidilecek.

YÖNETİM NOKTA ATIŞI YAPACAK

Siyah beyazlı yönetim listedeki isimlerle görüşme yapmak için kolları sıvadı. İlk isim Başkan Adalı'nın da çok inandığı Niko Kovac olacak. Eintracht Frankfurt, Bayern Münih ve Wolfsburg tecrübeleri Niko Kovac'ı en güçlü aday haline getiriyor. Diğer bir isim ise Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Slaven Bilic'in de yardımcılığını yapan ve şu anda boşta olan Terzic görünüyor. Siyah-beyazlı taraftar ile iyi bir iletişim kuran Slaven Biliç ise listenin 3. sırasında. Tayfun Korkut Türk adaylar arasında ilk sırada yer alıyor. Taraftarlar ise teknik direktör işinin bir an önce bitirilmesini istiyor.