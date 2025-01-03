Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKTA'NIN SÖZLERİ:

Yeni yılın ilk maçı, son maçtan sonra geçen sürenin bizim için oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Yeni yılda ilk maçımız zorlu bir Rizespor'la olacak. Oyuncularımızın hazır olduğunu düşünüyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz, kazanacağımızı umuyoruz.

Immobile son antrenmanlara katıldı. Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Kendisiyle yaptığımız konuşmalar ve doktorumuzun önerisiyle oynayabileceği söylendi. Bugün yaklaşık 1 saat civarında oynayacak.