Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu mücadele ardından siyah-beyazlılarda Ernest Muçi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUÇI'NİN SÖZLERİ:

Mutlu değiliz. Her zaman galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Daha fazlasını sahaya vermemiz lazım. İki kat daha iyi olmalıyız. Ancak bu şekilde bu işi döndürebiliriz. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Biraz şansın da yanımızda olması gerekiyor. Çalışacağız. Kendi pozisyonumun dışında oynamak zor ama ben uyum göstermeye çalışıyorum. Kendimi daha iyi hissettiğim yerde oynamak isterim ama takıma yardım etmek en önemlisi.