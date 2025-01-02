Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro Immobile ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sezon başında Beşiktaş'a katılan tecrübeli golcüye eski hocası talip oldu. İşte detaylar...

Beşıktaş forması giyen Ciro İmmobile için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen İnter, İmmobile ile ilgileniyor. Lautaro Martinez ve Marcus Thuram'a alternatif olabilecek bir golcü arayan İtalyan temsilcisinde teknik direktör Simone İnzaghi'nin, Lazio'da birlikte çalıştığı İmmobile'yi kadrosunda görmek istediği öne sürüldü. Fotomaç'ta yer alan haberde Immobile'nin, yaşı nedeniyle (34) İnter'in genç oyuncu politikasına uymadığı ve İtalyan golcünün 6 milyon euro'luk maaşının transferin önüne geçtiği belirtildi. Beşiktaş'ın da yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İmmobile'yi bırakma niyetinde olmadığı ifade edildi. Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta sahaya çıkan İmmobile, 13 kez gol sevinci yaşadı.