Beşiktaş'a Masuaku piyangosu!

Beşiktaş'ta geleceği çok tartışılan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arthur Masuaku için sürpriz bir gelişme yaşandı. Kongolu oyuncuya talip çıktı. İşte detaylar...

Takımın tartışmalı isimlerinden Arthur Masuaku'nun devre arasında ayrılması bekleniyor. Beşiktaş'ta taraftarla da bağı kopan Demokratik Kongolu futbolcunun mutsuz olduğu belirtiliyor. Tecrübeli sol beke yaz aylarında olduğu gibi bir kez daha AEK talip oldu. Sabah'ın haberine göre, Yunanistan temsilcisinin kısa süre içerisinde bu konuda adımlar atmaya hazırlandığı ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun da gitmeye sıcak yaklaştığı kaydedildi.