Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanırken sürpriz transfer iddiası da gündeme geldi. İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Danimarkalı ön libero Philip Billing'in menajerler tarafından Serdal Adalı'ya teklif edildiği öğrenildi. Menajerlerin oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık getirebileceğini iki adaya da söylediği ifade ediliyor. Takvim'in haberine göre; Adalı'nın seçimden sonra bu öneriyi değerlendirmeyi düşündükleri de gelen haberler arasında. 2019'dan bu yana Bournemouth'da forma giyen 28 yaşındaki Billing takımıyla bu sezon 8 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 95 dakika sahada kalabilen Danimarkalı futbolcunun az süre almasından dolayı ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. 1.93'lük boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Billing'in Ada ekibiyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.