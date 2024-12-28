Serdal Adalı'nın başkan seçilmesi durumunda Beşiktaş'ta sürpriz bir gurbetçi oyuncu akını olması planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu oyunculardan birisinin Wolfsburg ile kiralık sözleşmesinin feshedilmesi beklenen Dortmund'dan Salih Özcan olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Eren Dinkçi, Livan Burcu ve Can Uzun'un da görüşülen isimler arasında yer alıyor. Adalı'nın ekibinin ayrıca sezon başında Porto'ya kiralanan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Deniz Gül'le de temas kurduğu bildirildi. Deniz Gül, İsveç'ten teklif almasına rağmen Türk Milli Takımını seçmişti. Ancak sakatlığı yüzünden forma giyemedi.