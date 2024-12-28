Beşiktaş salonda çalıştı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. İki grup halinde salonda yapılan idman, kuvvet, dayanıklılık ve esneklik çalışmaları olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.