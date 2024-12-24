ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum Basketbol'u 87-45 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. Bodrum temsilcisi ise üst üste 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Aydın Karaçam, Barış Burak Durmuş
Beşiktaş: Lazic 11, Evans 15, Winterburn 25, Gizem Başaran Turan 9, Melek Uzunoğlu 2, Esra Güvenç 1, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Hatice Pelin Gülçelik 12, Özge Özışık 4, Zeynep Can 6
Bodrum Basketbol: Jones 12, Selin Tekin, Ayşenaz Harma 4, Azra Erçelik 6, Gizem Tüzün 6, Sıla Tunçdemir 6, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 5, Elif Bati 2, Cansu Çolakoğlu
1. Periyot: 19-11
Devre: 41-21
3. Periyot: 65-32