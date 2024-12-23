Serdal Adalı'dan seçim öncesi "oy pusulası" açıklaması!

Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, seçim öncesi bir açıklama yaptı. Diğer yandan Adalı'nın seçimdeki oy pusulasının rengi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2024- 19:09