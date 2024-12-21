Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKTA'NIN SÖZLERİ:

Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maç öncesinde düşündüklerimizin tamamını yansıtamadık. Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak. Oyuncuların da fiziksel ve mantal yorgunlukları var. Bazı oyuncularımız sezon başından bu yana yoğun bir takvime girdi. Bazı oyuncular yeni yeni oynamaya başladı, maç eksiklikleri var. Bu aranın bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Umuyorum ki ikinci yarıya çok daha hazır, dinamik olarak başlayacağız. Bütün umutlarımız bu yönde olacak.