Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürüyor!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2024- 15:31