Serdar Topraktepe: Artık başlaması gerek!

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Mücadele öncesi siyah beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yorucu bir yolculuk yaptık, yine maalesef Milot sakatlık geçirdi. Bir 'puzzle' var, parçalarını birleştirmek zorundayız. Can süre almadı ama göreceğiz, Alex kendini kanıtlamış bir oyuncu. Oyuncularımız iyi oyuncular, hepsine güveniyorum. Can'ı düşünüyordum ama Bodo maçı sert bir mücadeleydi. Orada sonradan aldım. Burada başlaması gerektiğini düşünüyorum, her şeyi ile sahada olması gerektiğini söyledim. Elinden geleni yapacağına inanıyorum."