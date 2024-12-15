Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Rashica...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılardan son olarak Milot Rashica'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Milot Rashica'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."