Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, bir süredir adı siyah-beyazlı kulüp ile anılan Anderson Talisca için flaş bir açıklama yaptı. Yücel, bu transfere kapıları resmen kapattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, bir süredir adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca için TRT Spor'da katıldığı programda konuştu.

İşte Yücel'in Talisca sözleri;

"Bu takımın kesinlikle takviyeye ihtiyacı var ama ocakta transfer çok zor. 2-3 takviye kesinlikle yapılacak. Kiralama yöntemiyle eksik bölgelerimize takviye yapacağız. Bazı oyuncularla da yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı yapacağız. Transfer listemizi hazırladık. Direkt start verebileceğimiz bir düzenimiz var. Talisca'ya gitmeyeceğiz, kiralama yöntemiyle genç oyunculara gideceğiz"