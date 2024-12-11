Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta 10 numara pozisyonu için sürpriz bir isim listeye eklendi. Siyah-beyazlılar, gündemine Lens forması giyen David Pereira da Costa'yı aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Çalışmalara başlayan Kartal'ın listesine sürpriz bir isim geldi.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'da forma giyen David Pereira da Costa ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın Fransız ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan Portekizli 10 numara ile ilgili bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. Lens altyapısında yetişen David Pereira da Costa, bu sezon Fransız takımında 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.