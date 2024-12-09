Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan İtalyan futbolcu Ciro Immobile ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız forveti Ciro Immobile'nin sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"