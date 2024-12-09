Kongre kararı alan, hodri meydan diyen ve Fenerbahçe derbisinin kazanılması sonrası rahatlayan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel kolları erken sıvadı. Ara transfer için bir plan hazırlayan Yücel’in bazı yıldız isimler ile önceden görüşmeler yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

NOKTA ATIŞI İSİMLER

Beşıktaş 29 Aralık'ta yapılması beklenen seçim öncesinde hareketli saatler yaşıyor. Kara Kartal'ın mevcut Başkanı Hüseyin Yücel'in olağanüstü seçimli kongre öncesi ara transferde alacağı yıldız futbolcularla bir ön protokol yapıp, Fotomaç'ta yer alan habere göre kongrede bu isimleri açıklayacağı öğrenildi. Yücel'in Serdar Topraktepe ile bir araya gelip nokta atışı isimler almayı planladığı belirtildi. Bu doğrultuda eğer genç teknik adam da okey verir ise Fransız futbolcular Rayan Cherki ile Lacazette'in menajerleriyle konuşacağı iddia edildi.

HEDEF GURBETÇİ OYUNCULAR

Özellıkle gönderilecek yabancı oyuncular konusunda Topraktepe'nin raporuna göre hareket edileceği ve dikkatlerin altyapı ve gurbetçi oyuncu pazarına verileceği ifade edildi. Sezonun ikinci yarısında öz kaynaktan çıkan daha fazla oyuncuyla profesyonel sözleşme yapılması ve kadroda yer alması beklenirken, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka gibi pek çok Avrupa ülkesinde gurbetçi futbolcu taraması yapılacağı söylendi. Nürnberg'in, 19 yaşındaki sol beki Berkay Yılmaz ve Frankfurt'un 20 yaşındaki forveti Livan Burcu yönetimin listesindeki oyuncular olacak. Gurbetçi futbolcular konusunda tüm adayların bir çalışması olduğu gelen haberler arasında.