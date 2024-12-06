Sıkıntılı günlerden geçen ve olağanüstü seçime giden Beşiktaş, yarın akşam Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi bekliyor. Saha dışında yaşanan sorunları bir kenara bırakan siyah-beyazlılar, taraftarlarına derbi zaferi armağan etmek istiyor. Fotomaç'ın haberine göre Serdar Topraktepe ve oyuncular; Tüpraş Park'taki maçta bir galibiyet alarak hem kötü gidişi durdurmak hem camia üzerindeki kara bulutları dağıtmak hem de önemli bir maçta zafer almak istiyor.

BİR MAÇTAN FAZLASI

Başkan Hüseyin Yücel ve yöneticiler de futbolcuların tamamen derbiye odaklanması için yoğun çaba harcıyor. Futbolculara tüm maaşlar ödenirken; derbiye özel bir prim verilmesi de gündemde duruyor. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe de oyuncuylarıyla beraber sadece Fenerbahçe maçına odaklanıyor. Kadrosundaki tecrübeli isimlerle beraber bu kritik 90 dakikaya hazırlanan Topraktepe, bu derbinin bir maçtan fazlası olduğu sürekli dile getiriyor.