Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Maaşlar ödenmezse...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftalarda işler iyi gitmiyor. Siyah-beyazlılar art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle çalkantılı günler yaşıyor. Şimdi ise Kartal'ı bir büyük tehlike daha bekliyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2024- 06:40