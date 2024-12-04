Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Maaşlar ödenmezse...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta son haftalarda işler iyi gitmiyor. Siyah-beyazlılar art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle çalkantılı günler yaşıyor. Şimdi ise Kartal'ı bir büyük tehlike daha bekliyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Son günlerde çalkantılı bir dönemden geçen ve dün gerçekleşen toplantıda olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş'ta büyük bir tehlike daha patlak vermek üzere... Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı takımda 2 aydır maaşlarını alamayan bazı yabancı oyuncuların ödeme krizinin devam etmesi halinde Siyah-Beyazlı takımla olan kontratlarını feshedip serbest kalacağı öne sürülüyor. Başkan Hüseyin Yücel'in de bu duruma çare bulmak için kaynak arayışında olduğu da gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlı takımın son dönemde yaşadığı düşüşün ana sebeplerinden birinin de yaşanan maaş krizi olduğu da ifade ediliyor.