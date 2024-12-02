Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise araştırmalara başladı. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Hatayspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar
Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Rashica, Salih, Semih, Immobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Gedson