Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar açıklamalarda bulundu.

İŞTE METE VARDAR'IN AÇIKLAMALARI

"KULÜBÜMÜZÜN YANINDA OLACAĞIZ"

"Bu aralar sizleri yoruyoruz. Bundan dolayı üzgünüz ama aslolan Beşiktaş. Bu yolda hep beraber, gönül gönüle, kol kola bu birlikteliğimizi hiçbir zaman kaybetmeden kulübümüzün yanında olacağız.

"ÖZÜR BORCUMUZ VAR"

Bu akşam önemli bir maça çıkıyoruz. Umut ediyoruz ki Serdar Topraktepe ile takımımız maçın öneminin bilincinde. Umut ediyorum kazanırız. Güneşli günleri tekrar başlatırız hep beraber. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Kendim ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına size bir özür borcumuz var. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Hayat devam ediyor. Umut ediyorum ki böyle böyle güzel günleri hep birlikte paylaşırız."