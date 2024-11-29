Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın istifasının ardından kulübün yeni başkanının Hüseyin Yücel olduğunu açıkladı. A Spor'a konuşan Yamantürk, "Seçime kadar kulübü Hüseyin Yücel götürecek. Ezkaza 6-7 istifa daha olursa erken seçime gidilecek." ifadelerini kullandı.