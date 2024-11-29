Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın istifasının ardından kulübün yeni başkanının Hüseyin Yücel olduğunu açıkladı. A Spor'a konuşan Yamantürk, "Seçime kadar kulübü Hüseyin Yücel götürecek. Ezkaza 6-7 istifa daha olursa erken seçime gidilecek." ifadelerini kullandı.
Tevfik Yamantürk Beşiktaş'ın yeni başkanını açıkladı!
Son dakika spor haberi... Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlık görevinden istifa etmişti. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün yeni başkanını açıkladı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 29.11.2024- 16:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024- 16:29