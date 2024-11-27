TRANSFER HABERİ | Ciro Immobile'nin arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, hücuma takviye için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı ekip devre arasında kadrosuna güçlendirmek için harekte geçerken, Immobile'nin arkadaşını listeye ekledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta Domenico Berardi ismi öh planda duruyor. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan yıldızın son durumunu yakından izleyen siyah-beyazlı yönetim, detaylı bir hazırlık yapıyor. İtalya Serie B'de Sassuolo forması giyen Berardi, sakatlığını atlattıktan sonra hızlı bir geri dönüş yaptı. Bu sezon Serie B'de 6 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 1 gol attı, 6 asist yaptı ve 352 dakika süre aldı. Aşil tendonu sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu, 5 Ekim tarihinden itibaren sahalara döndü. Berardi, İtalya Milli Takımı'nda Ciro İmmobile ile beraber oynamış ve EURO 2020 şampiyonluğunu kazanmıştı.