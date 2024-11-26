Beşıktaş'ta Göztepe karşısında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Yönetimin de son 6 lig maçında 1 galibiyet alabilen Hollandalı hoca ile Göztepe maçının ardından bir toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıda takımda yaşanan düşüşün nedenlerinin masaya yatırıldığı belirlendi. Siyah-Beyazlı kurmayların da takımın performansından rahatsız olduğu ancak şu an için Hollandalı hoca ile yolları ayırmayacağı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre 49 yaşındaki çalıştırıcı için bekleme kararı alan yönetimin Hatayspor ve Fenerbahçe derbisinden mutlak galibiyet beklediği belirlendi. 6 puanın dışında bir sonuç alınması halinde de Hollandalı hoca ile yolların ayrılması bekleniyor.