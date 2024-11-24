Giovanni Van Bronckhorst: Hayal kırıklığı yaşıyorum!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Göztepe'ye 4-2 kaybetti. Maç sonu siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Benim için büyük bir üzüntü. Hayal kırıklığı! Maça bu şekilde başlamak istiyorduk, 10-11. dakikada 2-0 öne geçtik. İstediğimiz buydu. Enerji ve tutku üst düzeydeydi. Duran toplardan çok savunmasız şekilde 2 gol yedik, 2-2 oldu. Sonra oyunun içine giremedik. 3. golü atmayı istedik. Geçişlerde savunmasız kaldık ve 2 kez cezalandırıldık. Dönen toplar önemliydi, söylemiştim. Rakip daha fazla dönen top kazandı. Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Bu durumdan dönüş yapmak zor oluyor. Çok üzücü bir durum ve şahsen de sorumluluk hissediyorum bu durumdan..."

"Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor. Rakip boşlukları, bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar."

"Baskıyı her zaman hissediyorum. Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Şampiyonluktan bahsetmek için iyi başlamalı, iyi götürmeli ve mart nisanda oralarda olmalısınız. Maçlardan önce bunlardan bahsetmek gerek. Dürüst olmak gerek. İyi performans göstermiyoruz. Zirveden uzak kaldık. Sorumluluk hissediyoruz."