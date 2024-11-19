Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü stoper Mats Hummels ile yeniden ilgileniyor. Sezon öncesi siyah beyazlılar yerine Roma'yı tercih eden Hummels, İtalyen ekibinden ayrılık sinyalleri veriyor. Roma'da istediği havayı bulamayan Alman Panzeri'ne Kartal yeni bir teklif sunacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yaz transfer döneminde ismi sıkça Beşiktaş ile anılan ancak Borussia Dortmund'dan bedelsiz şekilde Roma'ya transfer olan Mats Hummels İtalya'da aradığını bulamadı. Büyük umutlarla Çizme devinin yolunu tutan tecrübeli savunmacı, Serie A'da sadece 1 maçta 23 dakika oynadı. Alman futbolcu, menajeriyle ile yaptığı toplantıda düzenli olarak forma giyebileceği yarışçı bir takımda yer almak istediğini ifade etti.

YÖNETİM MASAYA OTURMAYA HAZIRLANIYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaşlı kurmaylar, tecrübeli futbolcu Hummels'in menajerleri yaptığı telefon görüşmesinde oyuncunun durumunu sordu. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek Alman oyuncuya vazgeçemeyeceği bir rakam sunmaya hazırlanan yönetimin tecrübeli savunmacıdan tek şartı devre arasında kulübüyle ilişiğini kesmesi. Böyle bir durumda siyah-beyazlılar Alman oyuncu ile masaya oturacak.

BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Todofichajes'ın haberine göre; 35 yaşındaki Alman futbolcu, kış transfer döneminde takımını değiştiremezse profesyonel futbolu bırakmayı düşünebilir.

BUNDESLIGA KULÜPLERİ

Bundesliga'daki birkaç kulübün Hummels'i takımına katmakla ilgilendiği ancak gerçekleştirilen görüşmelerin henüz ilerlemiş olmadığı öğrenildi.