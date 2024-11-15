Beşiktaş, Milan'da forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Serie A'da forma giymekte zorlanan 25 yaşındaki Chukwueze için siyah-beyazlılar kiralama için devrede olacak. Chukwueze, 2023'te İspanyol ekibi Villarreal'den Milan'a 20 milyon euro bedelle transfer olarak Serie A'ya hızlı bir giriş yapmıştı. Ancak bu süreç, genç hücumcu için beklediği gibi gitmedi. Fonseca yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan ve Milan'ın güçlü rekabet ortamında yer bulamayan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulüpteki geleceği tartışılmaya devam ediyor. Kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılar da bu gelişmeler üzerine kiralama formülü ile Milan'ın kapısını çalacak. İngiliz ekibi Everton da Chukwueze ile ilgilenen takımlar arasında. Kontratı 2028'de bitecek oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakan Milan, teklifleri değerlendirecek. 38 kez milli olan ve 5 gol atan Chukwueze, bu sezon İtalyan devinde 13 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağlarken, 6 kez ilk 11'de şans buldu.