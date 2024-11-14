Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında evinde konuk ettiği Botaş'ı 94-67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 3'üncü galibiyetini elde etti. Botaş ise 4'üncü yenilgisini aldı.SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Mustafa Çeltiker

BEŞİKTAŞ: Evans 16, Hillsman 10, Elif Bayram 12, Winterburn 23, Fagbenle 13, Melek Uzunoğlu 10, Gizem Başaran 4, Özge Özışık 6, Pelin Gülçelik

BOTAŞ: Allen 17, Cuic 22, Dantas 11, Cave 6, Büşra Akbaş 6, Melike Yalçınkaya Bingül 2, Rana Uçar 2, Melis Dilara Lafatan 1, Gülşah Duman, Işık Su Güven, Buket Ünal

1'İNCİ PERİYOT: 29-17

DEVRE: 54-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-56