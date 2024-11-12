Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, sağ kanat transferi için Fransız milli oyuncu Arnaud Nordin'i gündemine aldı. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği habere göre Beşiktaş yönetimin bu oyuncu hakkında bilgi topladığı bildirildi. Kartal'ın son rotası Fransa oldu. Siyah-beyazlılar, Fransız Ligue 1 ekiplerinden Montpellier forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile ilgileniyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olan tecrübeli futbolcu sağ kanatta görev yapıyor. Sol kanat ve santrforda da oynayabiliyor.

YÜKSELEN GRAFİĞİ VAR

Kariyerinin dönüm noktalarından biri St. Etienne takımının alt yapısında yetişen Martinique asıllı Fransız yıldızın hem teknik, hem oyun hem de bonservis olarak yukarılara tırmanan bir grafiği söz konusu. Bir ara Fransa U23 Milli takımında da yer bulan futbolcu Nancy ve St. Etienne'in A takımlarında oynadıktan sonra Montpellier takımına transfer oldu. Sol ayağını kullanan Nordin'in Sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Futbolcu hedefi şampiyonluk olan takımlarda forma giymek istiyor.

ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Fransız yıldız, hücumda etkili olmasına rağmen, takım oyununa katkıda bulunma ve asist yapma konusunda da beceriklidir. Ancak, gol atma konusunda daha çok takım oyunun tercih eder.

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Fransız hücum oyuncusu çoğunlukla sağ ve sol kanatlarda görev yapar. 26 yaşındaki deneyimli futbolcu hızıyla, top sürme yeteneğiyle dikkat çekiyor.