İlk yarı iki takımın denk bir mücadelesini izledik. Zaten istatistiklere baktığımızda da görülecektir. Başakşehir kanat organizasyonlarında Beşiktaş'tan daha üstündü. Beşiktaş ise ilk yarı boyunca maalesef Muçi ve Mario'nun etkisiz kalışıyla kanatları hiçbir şekilde kullanamadı. Rafa Silva muhteşem hareketleriyle Beşiktaş'ı hücuma taşımaya çalıştı ama sonuç alınamadı. İki maçtır da Lyon maçındaki Gedson'u arıyoruz. Uzun bir süredir Beşiktaş'ın daha organize bir futbol oynamasını bekliyorum ama bir türlü olmuyor.