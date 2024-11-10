Trendyol Süper Lig'de 12. haftada Beşiktaş deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oluyor.

Mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Öncelikle bugün çok önemli, Atatürk'ü anıyoruz... Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Maça gelirsek, kazanmak istiyoruz. Ligimiz lige dönüyoruz ve galibiyetlere geri dönmemiz lazım. Bugün çok iyi olmamız lazım. Malmö maçını çok beğendim. Defansta güçlü durmalıyız, Malmö maçındaki aynı şeyleri yapmalıyız."

"GOL YEMEMELİYİZ"

"İki takım için de yeni bir maç. Biz galibiyetler dönem istiyoruz. Son 2 maçta 5 gol yedik, bu çok fazla. Gol yememeliyiz, Avrupa'da bu mantaliteyi gösterdik. Galatasaray maçında da bu vardı ama duran toplarda iyi değildik."