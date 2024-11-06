Beşiktaş'ın yeni kanadı Bundesliga'dan!

Beşiktaş Süper Lig'deki Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle şok yaşadı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Kartal, gözünü ara transfer dönemine dikti. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Siyah- Beyazlı takımda rota Takvim'de yer alan habere göre Borussia Mönchengladbach'da oynayan Alassane Plea'ya çevrildi. Giovanni van Bronckhorst'un hucüm gücünü yükseltmek için yönetimden transfer istediği biliniyor. Beşiktaş'ın Fransız futbolcunun peşinde olduğu ve Ocak ayında Bundesliga ekibinin kapısını çalacağı öne sürüldü. 31 yaşındaki oyuncunun hem kanat hem de forvette oynaması yabancı kontenjanı açısından Siyah-Beyazlılar'ın işine geliyor.

DEĞERİ 7 MILYON EURO

Kartal transferi gerçekleştirirse yabancı sayısını 15'e yükseltecek ve devre arasında yalnızca 1 isimle yolları ayırmak zorunda kalacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Alassane Plea'nın Gladbach ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yıldız futbolcu bu yıl takımıyla 11 maçta 3 gol atıp 3 asistle oynadı.