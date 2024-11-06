BEŞİKTAŞ MALMO MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş, Avrupa Ligi 4. haftasında Malmö ile kozlarını paylaşacak. Ligdeki ilk galibiyetini Lyon deplasmanında alan Kartal, evinde 3 puan için sahaya çıkacak. Immobile'nin sakatlık nedeniyle forma giymeyeceği maçta Alman hakem Sven Jablonski'nin düdük çalacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak olan Kartal'da Immobile forma giymeyecek. Ayrıca sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan stoper Gabriel Paulista'nın görev alması beklenirken,

Milot Rashica'nın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Alman hakem Sven Jabloski'nin yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muthemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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BEŞİKTAŞ - MALMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - MALMO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan (Paulista), Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Mustafa.

Malmö: Friedrich, Makolli, Rösler, Zatterström, Busanello, Rosengren, Bolin, Loukili, Skogmar, Taha Ali, Botheim.

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AVRUPA'DA 248, RANDEVU

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, Avrupa'da 248. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 93 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 330 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

Beşiktaş şu ana kadar sadece 2 İsveç takımıyla toplam 10 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, 6 kez Malmö'yle, 4 defa da Göteborg'la rakip oldu.

Beşiktaş, bu maçlarda 3 galibiyet alırken 6'sında yenildi, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

"Kara Kartal", Malmö ile yaptığı maçlarda 1 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, 4 karşılaşmada yenildi, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Göteborg'a karşı oynadığı 4 maçta ise 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik aldı.

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ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

"Kara Kartal", 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

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FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon da UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.