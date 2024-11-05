Beşiktaş'a duran top uzmanı geliyor!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Galatasaray derbisindeki duran top organizasyonlarındaki yetersizliği sebebiyle buraya bir antrenör almak için harekete geçti. Bu kapsamda siyah-beyazlılar o isimle anlaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2024- 06:40