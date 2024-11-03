Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yıldız ismin Malmö ve Başakşehir maçlarında forma giymesi beklenmiyor.