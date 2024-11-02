Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta oyuncu arayışları sürüyor. Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen yıldız futbolcu Nicola Zalewski için girişimler sürerken, 22 yaşındaki oyuncu için Giovanni van Bronckhosrt'tan da onay çıktı. İşte detaylar...

KANATLARDA ETKİLİ

Beşıktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar sağ ve sol bekin yanı sıra her iki kanatta ve yardımcı forvet oynayabilen oyuncu transferi için düğmeye bastı. Takıma skor katkısı yapabilecek hızlı süratli kanatlarda etkili olabilecek topla hareket etme becerisi yüksek, rakipleri çalımlamakta başarılı çok yönlü bir oyuncu isteyen Kara Kartal'ın tam aradığı özelliklerde olan oyuncu hiç kuşkusuz İtalyan oyuncu Nicolo Zalewski.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Roma forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Roma altyapısından yetişen Polonyalı yıldız oyuncu için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaşlı kurmaylar bu transferi bitirmekte kararlı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetimin yaptığı toplantıda genç oyuncunun takıma eksik yönünü tamamlayacak profile uyduğuna karar verildi ve bu transferi bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Sıyah beyazlı ekibin çok istediği 22 yaşındaki genç yıldız bu sezon Roma forması ile 6 karşılaşmada görev yaptı. Nicola Zalewski, Beşiktaş'a imza atarsa kariyerinde ilk kez yurt dışında forma giymiş olacak.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Zalewskı, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Hücumda etkili olmasının yanı sıra, savunmada da görevini eksiksiz yerine getiriyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlanacağı bildirildi. 12 milyon euro piyasa değeri olan Zalewski, hem orta saha hem de sol bek olarak görev alabiliyor.