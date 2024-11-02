BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Ligin namağlup takımı unvanını Galatasaray ile oynadığı derbide kaybeden Kartal, evinde 3 puanı alarak zirve ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başlayacak maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Derbide aradığını bulamayan ve 'namağlup' unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, Kasım ayı boyunca tüm maçları evinde oynayacak. Bu maçlardan topladığı puanlarla zirveyle arasındaki puan farkını azaltmayı hedefleyen Kartal'da Mert Günok, Milot Rashica ve Paulista'nın iyileşmesi taraftarı ve takımı sevindirirken Necip dışında sakat bulunmuyor. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Gedson, El-Musrati, Rafa Silva, Rashica, Muci, Immobile.

Kasımpaşa: Gianniotis, Adnan, Yasin, Opoku, Winck, Gökhan, Aytaç, H'dinovic, Ouanes, Brekalo, Da Costa.

KARTAL 4. SIRADA

Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden 3 futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlardaki son 3 maçta forma giyemeyen Gabriel Paulista ve Milot Rashica ile son 2 müsabakada takımdaki yerini alamayan Mert Günok'un Kasımpaşa karşısında oynayıp oynayamayacakları henüz netlik kazanmadı.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

HEDEF, İÇ SAHADA 5'TE 5

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 maçı da kazandı.

Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.

SON 2 MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 43. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.