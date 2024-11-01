Ocak ayındaki ara transfer dönemine şimdiden hazırlanan Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar bu doğrultuda en uygun isimleri getirmeyi planlıyor. Tıpkı sezon başında olduğu gibi nokta atışı transferler isteyen Kara Kartal'da Domenico Berardi ismi öne çıkıyor. İtalya basınında yer alan haberlerde de Ciro İmmobile ile Berardi'nin Beşiktaş'ta buluşabileceği aktarıldı.

CIRO IMMOBILE FAKTÖRÜ

Serie B'de Sassuolo'da oynayan 30 yaşındaki Berardi, aşil tendonu ameliyatı sonrası eylül ayında sahalara döndü. Sassuolo ile bu sezon 3 maça çıkan ve 3 asist yapan tecrübeli yıldız, Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor. İtalyan futbolcu hiç Avrupa'da bir takımda oynamadı. İlk kez ülkesinin dışına çıkmak isteyen Berardi'nin İmmobile faktörüyle de Beşiktaş'a yakın durduğu iddia edildi.

CIDDI SAKATLIK GEÇIRDI

Domenico Berardi, geçtiğimiz sezon aşil tendonundan ciddi sakatlık geçirdi. Mart 2024'te sakatlanan ve ameliyat olan Berardi, 6 ay sahalardan uzak kaldı. Ancak sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu formasına geri döndü. Sassuolo'da 4 maçın 3'ünde forma giyen İtalyan yıldız, fiziksel olarak da toparladı.

JUVENTUS'TA SÜRE ALMADI

2013'te Juventus'a transfer olan Domenico Berardi hiç süre almadı, iki farklı dönemde tekrar Sassuolo'ya kiralandi. Berardi, 2015'te kalıcı olarak Sassuolo'da kaldı. Deneyimli yıldız kariyerinde Sassuolo dışında hiçbi takımın formasını giymedi.

EURO 2020'YI KAZANDI

İtalya Milli Takımı formasını 28 kez giyen Domenico Berardi, en büyük başarısını EURO 2020'de elde etti. EURO 2020'de şampiyon olan Gök Maviler'de kadroda olan Berardi, 6 maçta oynayıp 2 asist yaptı.