Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde, daha önce de gündeme gelen Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için nabız yoklayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalarını yapıyor. Kadrodaki rotasyonu genişletmek isteyen siyahbeyazlılar, Fotomaç'ın haberine göre özellikle kanat forvet oynayabilen bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor. Yaz döneminde Kartal'ın listesinde olan Angelo Gabriel, bir kez daha gündeme alınıyor. Chelsea'den Al Nassr'a 23 milyon euroya transfer olan Angelo'nun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

KİRALIK TEKLİFİ GÜNDEMDE

Siyah-beyazlı takım, Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor. Sezon başında Chelsea ile yine kiralama konusunda görüşen Beşiktaş, transfer için epey yol kat etmişti. Ancak Al Nassr'ın yüksek bedelli teklifi etkili olunca 19 yaşındaki genç yıldızın rotası Suudi Arabistan'a dönmüştü. Hücumda her iki kanatta oynayabilen ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanan Angelo, forvet hattında da görev alabiliyor.

LİGDE 3 MAÇTA OYNADI

Angelo Gabriel, Suudi Arabistan Pro Lig'de bu sezon 3 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, 3 maçta 186 dakika süre aldı ve 1 gol attı. 19 yaşındaki futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 3 karşılaşmada 180 dakika şans buldu.