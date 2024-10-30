Beşiktaş ile çıktığı maçta 37 gol atan ve 14 de asist yapan Talisca, şu an Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında oynuyor. Portekiz basınında çıkan iddiaya göre Brezilyalı 10 numara, siyah beyazlı ekibe geri dönebilir. Fotomaç'ta yer alan haberde Kartal'ın 30 yaşındaki futbolcu ile temasa geçtiği ve Bronckhorst'un da sambacıyı istediği öne sürüldü. Nassr, sözleşmesi 2026'da bitecek Talisca'yı göndermek istiyor.