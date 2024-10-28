Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbide Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 30. dakikasında Rafa Silva, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Arda Kardeşler pozisyonda faul kararı vermeyince Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın hakemine sert tepkide bulundu.

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 30. dakikada Beşiktaş'ın etkili geldiği pozisyonda Rafa Silva, Davinson ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu pozisyonda faul verilmemesinin ardından yedek kulübesindeki yerinden kalktı ve hakem Arda Kardeşler'e sert bir şekilde itirazda bulundu.

Yerden kalkamayan Rafa Silva, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna döndü.

İşte o anlar...