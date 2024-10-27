Beşiktaş'tan G.Saray'a dev çalım!
Arsenal'in yıldızı Beşiktaş'a!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ekim)
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 26 Ekim?
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den transferde ters köşe! Medina olmazsa imza atacak F.Bahçe'den transferde ters köşe! Medina olmazsa imza atacak 23:30
F.Bahçe'den flaş transfer! Mourinho'ya 'evet' dedi F.Bahçe'den flaş transfer! Mourinho'ya 'evet' dedi 23:12
Hırvat yıldız G.Saray'a! Transferde büyük sürpriz Hırvat yıldız G.Saray'a! Transferde büyük sürpriz 23:04
Şenol Güneş: Özür diliyorum! Şenol Güneş: Özür diliyorum! 22:53
Fırtına deplasmanda Göztepe'ye takıldı! Fırtına deplasmanda Göztepe'ye takıldı! 22:53
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 22:53
Daha Eski
Ertuğrul Doğan: 9 haftadır operasyon çekiliyor Ertuğrul Doğan: 9 haftadır operasyon çekiliyor 22:53
G.Saray'da Osimhen heyecanı! G.Saray'da Osimhen heyecanı! 22:53
G.Saray'a İtalya'dan orta saha! G.Saray'a İtalya'dan orta saha! 22:53
F.Bahçe'de büyük sorun! F.Bahçe'de büyük sorun! 22:53
F.Bahçeli yıldızın menajerinden şok açıklama! "G.Saray'dan teklif aldık" F.Bahçeli yıldızın menajerinden şok açıklama! "G.Saray'dan teklif aldık" 22:53
İşte G.Saray'ın yeni sağ beki! İtalyan medyası duyurdu İşte G.Saray'ın yeni sağ beki! İtalyan medyası duyurdu 22:52