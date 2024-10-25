Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yücel, Lyon galibiyeti, Galatasaray derbisi ve transfer konularında konuştu. Lyon galibiyetini değerlendiren Yücel, "Gerçekten muhteşem bir galibiyet oldu. Her ne kadar ilk yarı ecel terleri döksek de ikinci yarı çok ciddi bir mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Süper Lig'de 10. haftada Galatasaray'la oynanacak derbi hakkında konuşan Hüseyin Yücel, "Lyon galibiyetinin moral ve motivasyonu var. Kazanmak istiyoruz. Süper Kupa'da perdeyi açmıştık. Galatasaray rövanşı almak istiyor ama müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"FEDERASYONUN VERDİĞİ KARARA..."

Yunus Akgün'ün cezası hakkında, "Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de buna benzer oyuncuların yapmış olduğu davranışların cezaları farklı oldu. Federasyon'un kararına saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Son olarak transfer mevzusuna değinen Yücel, "Herhangi bir oyuncumuzla yolları ayırmadan yeni bir transfer yapmamız mümkün değil. Aklımızda birkaç bölgeye takviye var." dedi.

BURUK'A 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Hüseyin Yücel, apandisit ameliyatı geçiren Okan Buruk'a 'geçmiş olsun' diledi.