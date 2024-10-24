Beşiktaş yönetimi eğer acele davranır ön görüşmeleri başlatır ise, 2016'dan beri Everton forması giyen Dominic Calvert Lewin, sezon sonunda Türkiye'nin yolunu tutabilir. Çünkü Juventus, mukavelesi 30 Haziran 2025'te tamamlanacak olan 27 yaşındaki forvetle ilk temasları kurdu. Bu arada İngiliz yıldızın, siyah-beyazlı formaya sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan, geçtiğimiz sezon hücum hattında sıkıntılar yaşayan Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Newcastle United ve Manchester United da İngiliz golcünün durumunu yakından takip ediyor.

BEDELSİZ ŞEKİLDE

Şampiyonluğa oynayan ve hedefleri olan bir takımda kendisini göstermek isteyen 1.89 boyundaki futbolcu, siyah beyazlı kurmayların adaya çıkarma yapması halinde bedelsiz şekilde Beşiktaş'a gidebilir. Fotomaç'ın haberine göre, süreklilik bakımından bazı problemleri bulunan Dominic Calvert-Lewin'in yeteneği ise tartışılmaz. Beşiktaş onun için iyi bir fırsat olabilir. Çünkü Süper Lig daha rahat bir lig. Kartal daima şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bu da Beşiktaş'ın elini güçlendiren kriterlerdir. Ayrıca yönetim, Everton kulübü ile temasa geçmesi halinde ara transferde kiralık olarak bu futbolcu İstanbul'a gelebilir.