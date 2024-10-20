Emirhan Topçu: Yolun sonu şampiyonluk!

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 2-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"En başta taraftarımız çok güzel organize oldu, atmosfer harikaydı, destekler çok iyiydi. Takım adına teşekkür ederim. Gol yemedik, güzel galibiyet aldık. Gol yemeden maçı bitirdik. Defans oyuncuları için bu önemlidir. Yolun sonu, çok erken ama, yolun sonu şampiyonluk. Devam! Başka söyleyecek bir şey yok."

"Defans oyuncuları şöyledir; oynayan oynamayan herkes beraber konuşur, antrenmanda da birlikte olur, kimse kimseye yabancılık çekmiyor. Paulista'ya geçmiş olsun. Çok büyük bir futbolcu kendisi. İnşallah kısa zamanda döner. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O bu şu yok, biz biriz, bir olmaya devam edeceğiz."